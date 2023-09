Diebe haben aus einer Werkstatt im Landkreis Grafschaft Bentheim im Südwesten von Niedersachsen sieben Motorräder und einen Transporter im Wert von mehr als 100.000 Euro gestohlen. Die Täter waren nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Freitag in Uelsen in eine Werkstatt eingebrochen. Dort entwendeten sie demnach außer den Fahrzeugen auch Werkzeug, ein Diagnosegerät sowie einen Laptop.