Training mit einem Mixed-Team. Diese Gruppe von Delfinen und ihren Trainerinnen ist eine gemischte Truppe aus zwei Ländern. Sie hat ihr Zuhause im Delfinarium von Constanta in Rumänien, doch ein Teil von ihnen kommt aus der Ukraine. Die Verständigung ist nicht immer ganz so einfach. Zumindest, was die Menschen angeht.

Diana Dinu, rumänische Tierpflegerin:

»Wir haben eine gemeinsame Sprache, das ist die Delfinsprache. Wir lieben die Tiere, und die Talentiertesten von uns sind sowieso die Delfine. Die sind sehr sozial, ihre Familie ist jetzt größer, und für sie gibt es natürlich keine Sprachbarriere.«

Mai 2022: Vier Delfine und drei Seelöwen treffen in Constanta ein. Evakuiert vor dem russischen Angriffskrieg aus dem Zoo von Charkiw, dann für zwei Monate notdürftig in Odessa untergebracht, schafften sie es mit ihren Pflegerinnen und Tierärztinnen nach Constanta. Seitdem haben sich alle aneinander gewöhnt.

Elena Komogorova, ukrainische Tierpflegerin:

»Mit der rumänischen Belegschaft zusammenzuarbeiten, war für uns und die Tiere eine neue Erfahrung. Sie haben zwei alte, sehr hübsche Delfindamen, unsere vier sind sehr jung. Am Anfang war das alles nicht so einfach, wir waren auch sehr nervös und sehr unsicher mit der ganzen Situation. Aber jetzt haben wir uns angefreundet.«

Shows mit Meeressäugern vor Publikum stehen bei Tierschützern seit Langem in der Kritik. Das Delfinarium in Constanta gibt an, schon vor Jahren jene Tricks und Aufführungen aus dem Programm gestrichen zu haben, die zu lernen für Delfine schmerzhaft ist. Den ukrainischen Tieren blieb durch die Nähe zu ihrer ursprünglichen Heimat eine lange Umzugsprozedur erspart – und die Hoffnung bleibt, dass sie eines Tages zurückkehren können.