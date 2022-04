Es sieht aus wie ein klobiger Container für Gartenmöbel, aber es ist eine sogenannte Panzergarage. Normalerweise wird so etwas für besonders wertvolle Autos oder Gegenstände genutzt. Mit Beginn des Ukraine-Kriegs stieg plötzlich die Nachfrage.

Mark Schmiedchen Bunker Schutzraum Systeme Deutschland

»Wir hatten vorher immer 100 bis 300 Zugriffe auf unserer Internetseite und Schlag 25.; morgens waren wir bei über 10.000 Zugriffen. Gleiches war mit dem Telefon. Währenddessen der Angriff losging auf die Ukraine, klingeln unsere Telefone plötzlich los, und zwar sage ich mal fast im Sekundentakt oder Zehnsekundentakt klingelt das Telefon."

Die gepanzerte Garage ist mit besonderen Stahlelementen verkleidet, der Zugang ist mit einem schweren Schloss gesichert. Die Ausstattung variiert je nach Wunsch des Kunden, es gibt Varianten mit einfachen Lüftungsventilen, aber auch mit Explosionsschutz- und Giftgasschutzventilen. Der Schutzraum kann auf besonderen Wunsch auch individuell gestaltet werden – etwa als Gartenhütte oder Wohnzimmer.

In Deutschland gab es noch bis 2008 rund 2.300 öffentliche Schutzräume. Die neueren Bauwerke sind meist Mehrzweckanlagen, die neben der Funktion als Schutzraum noch eine zivile Nutzung, zum Beispiel als Tiefgarage oder U-Bahn-Station haben. Nach der Wiedervereinigung zog sich der Bund aus dem flächendeckenden Schutzraumkonzept zurück. Viele Bunker wurden verkauft oder stillgelegt.



Mark Schmiedchen Bunker Schutzraum Systeme Deutschland

»Und das liegt daran, dass man nach der Wende und nach dem Zusammenbruch des Ost-West-Konflikts und Ende Kalter Krieg einfach gesagt hat: Das brauchen wir nicht mehr, das passiert uns nicht wieder. Das kommt nie wieder vor. Das brauchen wir nicht. Und so hat man diese ganze Infrastruktur runtergefahren und später eigentlich auch vernachlässigt, dass wir jetzt auf dem Stand sind. Wir müssen jetzt viel Geld in die Hand nehmen, um einfach wieder diese Infrastruktur hochzufahren. Das heißt zu gucken, wo brauchen wir Schutzräume? Haben wir welche, die wir, ich sag mal auffinden können? Das heißt, wieder instandsetzen und in Betrieb nehmen können.«

Wer sich privat vor Putins Raketen schützen möchte, braucht ein gutes Einkommen: Die Basisvariante einer Panzergarage kostet rund 200.000 Euro aufwärts.