So einen BigMac wird es in Russland nicht mehr geben. Die US-Fast-Food-Kette McDonald's stellt infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ihr Geschäft in Russland komplett ein. Gut 30 Jahre nach Eröffnung der ersten Filiale will McDonald's seine Läden an einen russischen Käufer übergeben.

Bereits am 8. März hatte der Konzern angekündigt, die Restaurants im Land vorübergehend zu schließen – nun das endgültige Aus für das goldene M in Russland. Logo und Name dürfen vom neuen Besitzer nicht genutzt werden.

Der Fastfood-Konzern stand in den 90er Jahren beispielhaft für den Einzug des Kapitalismus in Russland. Das erste Schnellrestaurant in der post-kommunistischen Sowjetunion war eine Sensation: Bei der Eröffnung am 31. Januar 1990 in Moskau standen mehr als 30.000 Menschen vor der Tür, zur Eröffnung der zweiten Filiale kam Boris Jelzin persönlich vorbei.

Ein Big Mac kostete bei der Eröffnung umgerechnet auf heutige Preise etwa fünf Euro - ein kleines Vermögen in Russland. Den Burger wird es in Moskau nun nicht mehr geben.

»Ich bin traurig, dass McDonald´s schließt.«

»Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Irgendwie habe ich es geschafft, 18 Jahre lang ohne McDonald's in Sibirien zu leben, und alles war ziemlich gut. Ich glaube nicht, dass die russische Wirtschaft durch den Rückzug von McDonald's ins Wanken geraten wird.

»Das ist natürlich traurig, denn ich bin schon daran gewöhnt, mein Lieblingseis zu essen - es ist einfach mein Lieblingseis, für das ich heute extra hergekommen bin. Aber im Grunde ist es nur natürlich, wenn etwas Neues kommt, also warten wir es ab. Vielleicht wird es ja noch besser.«

Das Unternehmen versicherte, dass seine 62.000 Mitarbeiter in Russland bis zur endgültigen Übernahme weiterhin bezahlt würden.