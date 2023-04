Eine Überwachungskamera filmt einen Einschlag und im Anschluss eine gewaltige Explosion in der russischen Stadt Belgorod. Die Aufnahmen zirkulieren in den sozialen Medien.

Ein russisches Kampfflugzeug hatte offenbar gegen 22 Uhr am Donnerstag einen Teil seiner Bewaffnung über der Stadt verloren. Das Verteidigungsministerium in Moskau räumte ein, es habe einen »ungeplanten Abschuss von Bordmunition« gegeben. Eine zweite Überwachungskamera filmte die Explosion aus einer weiteren Perspektive.

Jetzt klafft an der Kreuzung in Belgorod ein Krater mit rund 20 Metern Durchmesser. Belgorod liegt nahe der ukrainischen Grenze, rund 80 Kilometer von der umkämpften ukrainischen Stadt Charkiw entfernt. Auch von Belgorod aus starten Attacken gegen ukrainisches Territorium.

O-Ton Augenzeugin

»Ich war schon im Bett. Die Explosion war so stark, dass ich aufgesprungen bin. Der erste Gedanke war: Was war das? Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir getroffen werden würden. Man glaubt nie an schlimme Dinge. Man neigt immer dazu, zu denken, dass alles gut werden wird.«

Mehrere Autos seien schwer beschädigt und Strommasten gekappt worden. In den umliegenden Wohnblöcken gingen Fensterscheiben zu Bruch, mindestens drei Menschen wurden durch den Einschlag verletzt. Der Bürgermeister der Stadt Belogorod besuchte noch am Abend Anwohner in ihren beschädigten Wohnungen.

Mehrere Menschen wurden in der Nacht in Hotels untergebracht. Laut der russischen Nachrichtenagentur Tass untersuche das russische Verteidigungsministerium den Vorfall.