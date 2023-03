Olaf Scholz, Bundeskanzler: "Meine Damen und Herren, angesichts der Zeitenwende, die Putins Aggression bedeutet, lautet unser Maßstab: Was für die Sicherung des Friedens in Europa gebraucht wird, das wird getan.”

Ein Jahr nach seiner viel beachteten Zeitenwende-Rede will Olaf Scholz am Donnerstag im Parlament Stellung dazu Stellung nehmen, was sich in der deutschen Sicherheitspolitik seitdem getan hat. Eins ist jetzt schon klar. Die Zeitenwende braucht, was das Militär angeht, vor allem eins – Zeit.

Frank Sauer, Bundeswehruniversität München: "Dass man jetzt erwarten würde, wir bekämen 100 Milliarden Euro in einem Jahr einfach so ausgegeben und ein Jahr später steht dann im Prinzip die Hardware auf dem Hof, das wäre vielleicht auch ein bisschen naiv gewesen. Meine Erwartungshaltung ist, dass jetzt in den nächsten paar Wochen sich da sehr viel tun wird. Also viele von diesen sogenannten "25 Millionen"-Vorlagen, die ja vom Haushaltsausschuss genehmigt werden müssen, die durchs Parlament müssen, um Beschaffungsvorgänge für die Bundeswehr zu realisieren, die sind im Prinzip jetzt da.”

Geld ist allerdings nur das eine Problem. Immer wieder wird kritisiert: Die Bürokratie braucht zu lange, Reformen im Beschaffungswesen müssen her. Doch auch die Rüstungsindustrie hat ihren Anteil an langen Lieferzeiten.

Frank Sauer, Bundeswehruniversität München: "Wenn ich mir einen PKW kaufe, und der steht bei mir auf dem Hof, steige ich ein und fahre los. Und ganz so einfach ist es eben mit diesem militärischen Großgerät nicht. Wenn man beispielsweise Leopard-Panzer kauft, dann werden die eben nur in geringen Stückzahlen produziert, vielleicht ein, zwei Dutzend pro Jahr. Was etwas vollkommen anderes ist als in zivilen Märkten. In keinem Land sind Rüstungsbeschaffungen pünktlich geliefert und nicht teurer als gedacht. Frankreich hat dieses Problem, Großbritannien hat dieses Problem. Die USA haben dieses Problem in einem gigantischen Ausmaß. Das sollte uns nicht trösten, dass es bei den anderen auch nicht gut läuft. Bei uns läuft es sogar besonders bürokratisch und kompliziert. Aber das ist auch so ein ganz typisches Phänomen in der Rüstungsindustrie generell.”

Doch modernes Kriegsgerät wird jetzt an der Front in der Ostukraine gebraucht, nicht erst in zwei Jahren. Gleichzeitig müssen die eigenen Streitkräfte einsatzfähig bleiben. Ein Dilemma, das inzwischen auch andere europäische Staaten erkannt haben, die die deutsche Regierung wegen ihrer zögerlichen Haltung in Sachen Panzerlieferungen teils heftig kritisiert hatten.

Frank Sauer, Bundeswehruniversität München: "Im Nachhinein stellt sich die Kritik noch einmal im neuen Lichte dar. Weil einige der Länder, die relativ laut waren mit Blick auf die Lieferung von Leopard-Panzern dann, als die Exportgenehmigungen da waren und es losging diese Panzer-Koalition zu schmieden, doch nicht so schnell mit ihren Panzern am Start waren, wie man es vielleicht gedacht hätte. Insofern ich wäre nach wie vor jemand, der sagt: kommunikativ ist es alles andere als gut gelaufen. Ich glaube schon, dass da Porzellan zerschlagen wurde. Aber man muss auch sagen, so ein bisschen haben sich da beide Seiten, weder wir in Deutschland noch bestimmte andere Staaten, die da sehr laut gefordert haben, im Vorfeld mit Ruhm bekleckert.”

Eine Lösung wäre eine koordinierte europäische Rüstungspolitik, aber die steht noch am Anfang. So oder so geht es nicht ohne eine nachhaltige Finanzierung über das 100-Milliarden-Sondervermögen hinaus. Bundeswehrvertreter und Sicherheitsexperten werden genau hinhören, was Olaf Scholz am Donnerstag zu diesem Thema sagt.