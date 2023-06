Tobias Dierks, Feuerwehr Hamburg:

»Wollt ihr schonmal eure Fahrzeuge wieder besetzen? Ich wollte da noch einmal hallo sagen.«

Drei Stunden noch, dann landet ein besonderer Krankentransport auf dem Hamburger Flughafen.

Tobias Dierks, Feuerwehr Hamburg:

»Moin. Schön, dass ihr da seid.«

Feuerwehrmann Tobias Dierks koordiniert heute Einsatzkräfte aus vier Bundesländern.

Tobias Dierks, Feuerwehr Hamburg:

»Am Ende haben wir geplant, ein Patient nach Schleswig-Holstein, zweimal Mecklenburg-Vorpommern, einmal Niedersachsen, einmal Hamburg.«

Stimme aus Walkie-Talkie:

»Wir bewegen uns jetzt Richtung Lufthansatechnik rüber in den Bereitstellungsraum und fahren das Rollfeld an.«

Fünf zum Teil schwer verletzte Menschen aus der Ukraine mit ihren engsten Angehörigen sollen in Hamburg ankommen.

Tobias Dierks, Feuerwehr Hamburg:

»Großartig. Wir freuen uns. Wir stehen noch vor dem Lufthansagelände und werden aber demnächst auch rein verlegen.«

Noch läuft alles nach Plan. Nur ein Rettungswagen aus Schwerin fehlt noch, er steht im Stau.

Tobias Dierks, Feuerwehr Hamburg:

»Die hatten sich gerade gemeldet, dass sie um Viertel vor hier sein werden.«

Der Transport nach Hamburg ist Teil eines europäischen Evakuierungsprogramms. Und das ist für alle Beteiligten logistisch herausfordernd: Aus Angst vor russischen Raketen, gibt es keine Direktflüge aus der Ukraine. Verletzte, die in das europäische Evakuierungsprogramm aufgenommen werden, müssen quer durch die Ukraine nach Lwiw transportiert werden. Von dort geht es weiter nach Polen, zum Flughafen in Rzeszów. Hier holt sie der MedEvac der norwegischen Luftwaffe ab und verteilt die Patienten in Europa. Zum Beispiel nach Hamburg. Jede Verzögerung kann für die Verwundeten gefährlich werden.

Tobias Dierks, Feuerwehr Hamburg:

»Die größte Herausforderung ist tatsächliche der Gesundheitszustand der Patienten, weil sehr stark verletze Personen kommen. Die sind natürlich transportfähig im Flieger, können sich aber natürlich während des Transportes wieder verschlechtern.«

Damit die Verladung der Patientinnen und Patienten nach der Landung schnell geht, wird jede Einzelheit besprochen. Besonders wichtig: Die Halteposition des Flugzeugs.

Stefan Nagel, Lufthansatechnik:

»Der steht mit der Schnauze Richtung Schrebergärten. Genau. Wie sonst auch immer. Vor der Lärmschutzhalle.«

Noch sind es gut zwei Stunden, bis das Flugzeug mit den Patienten landen wird. Wie viele Verletzte auf offiziellem Wege aus der Ukraine zur Behandlung nach Deutschland kommen, wird über das sogenannte Kleeblattkonzept entschieden, das während der Coronapandemie entwickelt wurde. Überfüllte Kliniken sollten durch die Verlegung von Patienten entlastet werden. Diese Strukturen nutzt man nun, um das durch den Krieg überlastete Gesundheitssystem in der Ukraine zu unterstützen. Gerade noch rechtzeitig trifft der letzte fehlende Rettungswagen ein. Für die Hamburger Feuerwehr ist es die 11. Evakuierungsmission dieser Art seit Kriegsbeginn, Tobias Dierks war an acht beteiligt.

Tobias Dierks, Feuerwehr Hamburg:

»Sämtliche Wagen aus dem Bereitstellungsraum, folgen zum Bereitstellungsraum auf dem Vorfeld.«

Und dann geht’s los. Der Tross aus Rettungs- und Einsatzkräften, Ärzten, Sanitätern und Feuerwehrmännern bewegt sich Richtung Rollfeld.

Tobias Dierks, Feuerwehr Hamburg:

»Das ist alles nicht alltäglich, deshalb sind auch diese Einsätze für uns immer wieder auch Neuland, auch weil die Patienten immer wieder mit anderen Verletzungsmustern kommen, es ist immer aufregend tatsächlich.«

Stefan Nagel, Lufthansatechnik:

»Ich würde auf der Seite parken.«

Tobias Dierks, Feuerwehr Hamburg:

»Dann machen wir das.«

Insgesamt fünf Soldaten und Zivilisten, zum Teil schwer verletzt, werden aus dem Kriegsgebiet erwartet. Mit dabei sind auch Angehörige der Verletzten. Auf dem Rollfeld gibt es eine letzte Lagebesprechung mit genauen Anweisungen für alle Beteiligten. Nichts soll dem Zufall überlassen werden.

Tobias Dierks, Feuerwehr Hamburg:

»Der generelle Infektionsstatus der Patienten ist uns nicht vollends bekannt, aufgrund der Kriegsbedingungen ist ein adäquates Hygienesystem derzeit nicht besonders gut ausgestattet. Unser leitender Notarzt und das Sichtungsteam gehen bitte mit Anzug und Maske in den Flieger. Wir haben hier noch zwei Dolmetscherinnen, herzlich willkommen. Großartig, dann haben wir jetzt noch dreißig Minuten. Und dann kommt der Flieger hoffentlich pünktlich.«

Die Dolmetscherinnen gehören zum Verein »Feine Ukraine« und betreuen Menschen aus dem Kriegsgebiet, die in Deutschland behandelt werden. Egal, ob Soldaten oder Zivilisten. Sie sind immer da, wenn eine Evakuierungsmission läuft, damit sich die oft traumatisierten Patientinnen und Patienten und deren Angehörige verständigen können.

Lilia Ketler, Feine Ukraine e.V.:

»Das ist schwer zu sehen, weil das sind meistens junge Menschen, Soldaten, auch dabei manchmal Kinder, Zivilisten. Die schwersten Verletzungen sind Amputationen und Verbrennungen durch Raketeneinschläge in der Ukraine. Momentan gibt es überhaupt keine gute Möglichkeit die Menschen zu rehabilitieren, zu behandeln, weil da gibt es Tausende davon.«

Einer davon ist Ihor Semkiv. Der 26-Jährige gelernte Elektrotechniker meldete sich 2022 freiwillig für den Fronteinsatz. Nach der Zurückeroberung von sieben kleineren Ortschaften im Donbass bekam er den Auftrag, in der Nähe von Nova Kamianka in der Region Cherson einen ukrainischen Militärstützpunkt zu verteidigen. Dabei wurde er verletzt.

Ihor Semkiv, Soldat:

»In dem Moment habe ich gesehen, dass zwei Finger komplett fehlten. Und zwei Finger hingen nur noch an der Haut. Oberhalb des Schenkels schaukelte mein Bein. Ich konnte den Knochen sehen. Da wusste ich, dass das die schwerste Verletzung an meinem Körper war.Es passierte am 17. Oktober 2022, so gegen neun Uhr morgens. Der Feind feuerte sehr stark mit Mörsergranaten auf unsere Stellungen. Ich habe mich auf einen Soldaten geworfen, um ihn mit meinem Körper zu schützen. Da schlug eine Granate bei einem Baum ein und in der Luft explodierte es direkt neben uns, als ich noch auf ihm lag. So wurde ich am Arm und am Bein verletzt.«

Der Soldat, den Ihor Semkiv mit seinem Körper geschützt hat, hat leicht verletzt überlebt. Sechs Wochen nach dem Vorfall wurde Ihor in einer Evakuierungsmission nach Deutschland transportiert, seitdem wird er in Hamburg von Spezialisten behandelt. Für seinen Einsatz wurde er vom ukrainischen Militär geehrt.

Ihors Mutter und seine Frau Daria sind ebenfalls mitgekommen, um den 26-Jährigen bei seiner Genesung zu unterstützen. Ihor will so schnell wie möglich zurück in die Armee. Er möchte seinem Land weiter dienen, nicht mehr an der Waffe, sondern vom Schreibtisch aus.

Ihor Semkiv, Soldat:

»Nein, nein, ich bereue das überhaupt nicht. Das ist schon meine zweite Verletzung. Ich wurde schon einmal verletzt, aber nicht so schwer. Ich bin an der Front geblieben. Ich bereue das nicht. Ich denke immer noch, es war richtig, dass ich mich freiwillig für die Front gemeldet habe.«

Es ist noch ein langer Weg für Ihor zurück in die Ukraine. Im Moment kommt er nicht ohne starke Schmerzmittel aus, Prothesen für seine Hand und das Bein müssen noch angefertigt und angepasst werden. Und das kann Monate dauern.

Zurück am Hamburger Flughafen. Der Flieger mit den Patienten ist im Landeanflug.

Tobias Dierks, Feuerwehr Hamburg:

»Sieht man den?«

Norwegen ist einer der Partner, mit denen Deutschland im Rahmen von medizinischen Evakuierungen kooperiert. Grundsätzlich werden alle Patientinnen und Patienten einbezogen, die aufgrund eines sogenannten internationalen Hilfeleistungsersuchens in die Bundesrepublik Deutschland gebracht werden. Das umfasst sowohl ukrainische Zivilisten als auch ukrainische Soldatinnen und Soldaten. Die Transportkosten werden von der Europäischen Union getragen, da das Hilfeersuchen über den europäischen Katastrophenschutz eingeht.

Tobias Dierks, Feuerwehr Hamburg:

»Die Maschine ist jetzt gelandet. Wir warten auf die Freigabe, um an den Flieger zu können. Und dann bewegen wir unsere Rettungsmittel nach vorne, um die Patienten zu übernehmen.«

»Hello! Welcome to Hamburg.«

»Thank you. Everything good?«

»Hello, welcome to Hamburg.«

Björn, Luftwaffe Norwegen:

»Wir haben zwei Patienten auf einer Trage, nein, drei Patienten, der Rest kann laufen. «

Tobias Dierks, Feuerwehr Hamburg:

»Beim letzten Mal hatten wir etwas Schwierigkeiten, weil es so eng im Flugzeug ist.«

Björn, Luftwaffe Norwegen:

»Das ist okay. Ist es eine breite Trage oder eine normale aus einem Rettungswagen?«

Tobias Dierks, Feuerwehr Hamburg:

»Eine normale Trage aus dem Rettungswagen.«

Björn, Luftwaffe Norwegen:

»Dann ist das kein Problem.«

Alles läuft soweit nach Plan. Die Rettungswagen bringen sich in Stellung. Der jüngste Patient heute ist elf Jahre alt. Er kann selbstständig das Flugzeug verlassen. Er hat eine Verletzung am Bein, die in der Ukraine nicht adäquat behandelt werden kann. Begleitet wird er von seinen Eltern. Die Behandlungskosten innerhalb Deutschlands werden über das Asylbewerberleistungsgesetz getragen. Bei den schwer verletzten Personen handelt es sich um Soldaten, deren Amputationswunden sich zum Teil entzündet haben und nicht heilen. Ein Soldat hat ein Auge verloren. Der MedEvac der norwegischen Luftwaffe ist praktisch eine fliegende Intensivstation. Das Flugzeug hat drei Intensivpflegeplätze, insgesamt können sie bis zu 20 Patienten transportieren. Da Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine täglich viele Schwerverletzte, Soldaten und Zivilisten, fordert, ist der Flieger permanent im Einsatz.

Rune, Luftwaffe Norwegen:

»Wir machen einen Nachtstopp hier, morgen geht es dann zurück nach Polen, nach Rzeszów. Da holen wir Patienten und bringen sie nach Paris und Dänemark. Einige nehmen wir auch mit nach Norwegen. Und dann sind wir fertig. Für diese Woche.«

Viel Zeit zum Reflektieren bleibt den Helfern nicht.

Tobias Dierks, Feuerwehr Hamburg:

»Es kommt durch die Kriegsverletzten der Krieg schon deutlich näher, es ist ein bedrückendes Gefühl. Aber am Ende freuen wir uns, wenn wir da unterstützen können, und das macht die Situation für uns angenehmer. Es hat alles gut funktioniert, alle transportfähig. Die Patienten sind abgefahren in die Zielkliniken, der Einsatz verlief ohne Probleme.«

Die Evakuierungen gehen weiter. In zwei bis drei Wochen wird das nächste Flugzeug mit Verwundeten aus dem Kriegsgebiet erwartet.