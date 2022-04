Ukrainerin in Berlin »Sie haben mir das Leben gerettet«

»Hast du Hunger?«

»Ja!«

»Ich auch.«

Es wirkt vertraut. Das Berliner Ehepaar bereitet mit Kateryna Zhuravlova das Mittagessen vor. Doch Kate, wie sie genannt werden will, lebte bis vor Kurzem noch in Charkiw, im Osten der Ukraine. Der Krieg traf sie völlig unvorbereitet – jetzt lebt sie bei Maria Gardemann und Robert Dörfert. Wie klappt das Zusammenleben mit einem völlig fremden Menschen?

Als am 24. Februar Putins Truppen in die Ukraine einmarschieren fühlt sich das Paar in ihrem Haus im Berliner Stadtteil Kreuzberg hilflos.

Robert Dörfert, Renter:

»Wir sind so richtig lethargisch geworden. Ich lag acht Tage auf der Couch und war nur im Tunnel – Live-Block, Live-Block, Tagesschau. Und man wurde da auch ziemlich passiv und hat sich nur noch berieseln lassen. Und in dem Moment, wo wir das Zimmer eingerichtet haben, ging man von der Passivität in die Aktivität und sofort gings uns gut.«

Für die beiden Rentner steht schnell fest: Sie wollen jemanden bei sich aufnehmen.

Kate bekommt das ehemalige Kinderzimmer der Familie.

Robert Dörfert, Rentner:

»Mit Kate ist es tatsächlich so, dass es von der ersten Minute an geklappt hat. Also wie sie reinkam. Das hat auch mit unseren Kindern zu tun – gleiches Alter. Und es war gleich so ein Gefühl, dass jetzt ein uns vertrautes Kind reinkommt. Man fühlt sich ein bisschen als Eltern und es war von der Chemie her von Anfang an sehr gut.«

Nachrichten lesen ist für alle drei noch immer schwer. Kates Heimatstadt Charkiw gehört zu den Städten, die am schlimmsten von den Angriffen durch die russische Armee betroffen sind.

Kateryna Zhuravlova, Studentin:

»Ich mache es (Nachrichten lesen) am Morgen, weil wenn ich es nachts mache, kann ich nicht schlafen. Und manchmal, wenn ich es morgens mache, kann ich keinen normalen Tag haben. Weil die ganzen Gedanken da sind. Zum Beispiel vor ein paar Tagen, da gab es neue Bilder aus Butscha. Ich musste mich den ganzen Tag übergeben.«

Maria Gardemann, Rentnerin:

»Wenn man so etwas hört wie Butscha, auch Mariupol, also dieses eingeschlossen sein… mir kommen oft die Tränen.«

Robert Dörfert, Rentner:

»Wir sind immer noch im Tunnel.«

Sich zu finden, war für die drei gar nicht so einfach. Maria Gardemann hatte sich zunächst an Kirchen in ihrer Nähe gewandt. Die nehmen zwar kurzfristig Ukrainer auf, bieten aber keine Vermittlung an. Also hat sie es über Vermittlungsportale im Netz versucht – auch dort ohne Erfolg. Schließlich klappte es über eine Chatgruppe beim Messanger-Dienst Telegramm.

Kate ist vor rund zwei Wochen bei der Familie eingezogen und kommt langsam in dem neuen Zimmer an. Sachen aus ihrer Heimat hat sie kaum. Als der Krieg ausbrach, war Kate gerade mit ihrem Vater im Ski-Urlaub in Österreich. Die Mutter floh über Polen zu ihnen.

Kateryna Zhuravlova, Studentin:

»Hier ist mein Kleiderschrank. Und das sind Vyshyvankas. Meine Eltern haben die gemacht. Meine Mutter hatte Glück und konnte mir ein paar der Shirts mitbringen. Das ist mein liebstes. Ich schätze es sehr. Alle anderen Klamotten sind von Freiwilligen. Hier sind ein paar Hoodies, die Jacke. Weißt du, wenn du nichts hast, ist es schwer deinen Style vom Leben vorher zu behalten. Und ich denke, ich war stylish. Und hier habe ich diese Jacke gefunden. Die ist voll vintage, mit diesen Holzdetails. Es ist schön.«

Kates Eltern sind noch in Österreich. Die 19-Jährige ist von Österreich nach Berlin gekommen, um hier ein neues Studium zu beginnen. Gleichzeitig nimmt sie noch immer am Online-Unterricht ihrer ukrainischen Universität teil.

Ihre Gastfamilie gibt sich große Mühe damit sich Kate bei ihnen Zuhause fühlt und den Schrecken in ihrer Heimat zumindest manchmal vergessen kann – und Maria Gardemann und Robert Dörfert hat der Einzug der jungen Ukrainerin selbst geholfen und ihnen die Ohnmacht genommen.

Kateryna Zhuravlova, Studentin:

»Wir machen immer Mittag- und Abendessen zusammen, spielen zusammen. Und sie sind sehr warm zu mir. Mich belastet nicht, dass ich allein sein muss. Ich leide nur unter der Situation zu Hause. Aber hier helfen sie mir viel, sie haben mir das Leben gerettet. Die ganze Welt hilft Ukrainern gerade und ohne diese Hilfe wäre es unmöglich für uns zu überleben. Und jetzt kann ich sagen, ich habe überlebt, ich lebe. Und das ist das beste, was ich mir gerade erträumen könnte.«