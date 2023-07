Jeden Tag rückten seine Truppen in der laufenden Gegenoffensive voran, sagte der ukrainische Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj der »Washington Post« in einem Interview, »auch wenn es nur fünfhundert Meter sind«. Jeder Meter des Vormarsches sei mit Blut erkämpft und zudem deutlich verlangsamt angesichts der fehlenden Luftunterstützung durch den Westen. »Das macht mich so wütend«, sagte der General. Die in den USA hergestellten F-16-Kampfjets, die der Ukraine versprochen worden seien, würden im besten Fall im Herbst eintreffen. Es fehle an Munition. Seine Truppen müssten täglich mindestens so viele Artilleriegranaten abfeuern wie die russische Seite, sagte Saluschnyj, aber der Feind habe die zehnfachen Ressourcen.