Ulrich Wickert (79) ist an seinem alten Arbeitsplatz bei den »Tagesthemen« zurückgekehrt – allerdings nur zu einem einmaligen Besuch. Am Abend verlas der frühere »Tagesthemen«-Moderator in der ARD-Nachrichtensendung die Information, dass Moderatorin Caren Miosga (53) nun länger als er selbst am Stück die Sendung präsentiert und damit dienstälteste Moderatorin ist.