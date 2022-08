Vor einer Woche ging es los, am 9. August. Bei Naturschützern aus der Region Frankfurt an der Oder klingelten plötzlich die Telefone: Fischer waren dran, erzählten, es schwämmen tote Fische auf der Oder. Auch das Telefon von Christian Sahm klingelte. Zuerst, sagt er, habe er sich dabei nichts gedacht – dass bei Niedrigwasser und Hitze Fische im Fluss sterben, könne schon mal vorkommen. Aber dann seien immer mehr Anrufe gekommen. Also setzte er sich in seinen dunkelblauen Dacia Logan, fuhr selbst an die Oder, und da sah er es: Der ganze Fluss war voll mit toten Fischen. Hier angelt erst mal keiner mehr. In Deutschland nicht – und in Polen auch nicht.