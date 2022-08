Im SPIEGEL-Gespräch hatte die Ministerin kurz zuvor angemahnt, Klima- und Biodiversitätskrise nicht gegeneinander auszuspielen. »Das Klima ist ohne eine gesunde Natur nicht zu retten. Naturschutz bedeutet so viel mehr, als den einzelnen Vogel zu schützen«, so Lemke. »Wir spüren die Folgen von Klima- und Biodiversitätskrise auf so vielen Ebenen, gerade in diesen Tagen der Dürre. Wir müssen die Natur besser schützen, um uns zu schützen«.