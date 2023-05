Entscheidung in Paris Vier neue Kulturgüter aus Deutschland zum Unesco-Weltdokumentenerbe erklärt

Handschriften, Dokumente und der älteste erhaltene Globus der Welt: Die Weltkulturorganisation Unesco hat vier neue deutsche Güter in das Register »Memory of the World« aufgenommen. Sie befinden sich in Tier, Heidelberg, Lübeck und Nürnberg.