Unfälle auf der A3 Ein Toter, mehrere Schwerverletzte

Bei zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Unfällen auf der A3 in der Nähe des Frankfurter Flughafens sind mehrere Menschen schwer verletzt worden, eine Person tödlich. Die Polizei berichtete am Sonntag von neun Schwerverletzten, die Feuerwehr von insgesamt zwölf Verletzten. Die Aufklärung des Unfallgeschehens dauere noch an, sagte ein Polizeisprecher.