Unfall am Münchner Flughafen Mann kracht mit Auto in Hotelfassade

Ein Mann ist nach einem Streit mit einem Bekannten mit dessen Auto in die Fassade eines Hotels am Münchner Flughafen gekracht. Es habe ein größeres Aufgebot von Polizei und Feuerwehr vor Ort gegeben, wie die »Süddeutsche Zeitung« berichtet. Das Auto hatte er laut dem Zeitungsbericht zuvor an einem Arbeiterwohnheim in Eching, in dem er selbst auch lebt, gestohlen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagfrüh gegen fünf Uhr in Hallbergmoos, das an den Flughafen angrenzt.