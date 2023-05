Von 19 Menschen weiß man mittlerweile, dass sie Glück im Unglück hatten. Sie überlebten am Sonntagabend, als auf dem Lago Maggiore in Norditalien ein Hausboot kenterte, auf welchem sie an einer Geburtstagsfeier teilnahmen. Vier weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer jener Fete jedoch sind tot. »Die Leichen von vier Menschen wurden geborgen«, bestätigte am Montag ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr.