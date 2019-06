In der Nähe von Goslar sind am Dienstag vier Grundschüler während eines Ausflugs einen Abhang hinabgestürzt und haben sich dabei erhebliche Verletzungen zugezogen. Ein zehn Jahre altes Mädchen schwebt nach dem Unglück mit Schäden am Kopf in Lebensgefahr, wie die Polizei und der Landkreis Goslar mitteilten. Zwei weitere Kinder verletzten sich schwer, eines leicht. Alle kamen ins Krankenhaus.

Die Behörden vermuten, dass ein Geländer nachgab, als die Kinder gerade Fotoaufnahmen machten. Daraufhin stürzten die drei Mädchen und ein Junge mehrere Meter in die Tiefe. Die Viertklässler - zehn und elf Jahre alt - hatten eine Reise zum Bergwerkmuseum "19 Lachter Stollen" in Wildemann unternommen, auf dessen Gelände sich der Unfall ereignete. Die Gruppe aus dem Landkreis Magdeburg war demnach auf einer Klassenfahrt.