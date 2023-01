Am Sonntag war in Norderstedt im Kreis Segeberg ein Mann tot in einer Müllpresse gefunden worden. Seine Ehefrau hatte den 69-Jährigen kurz zuvor als vermisst gemeldet.

Einen Tag nach dem Leichenfund sind die Hintergründe weiter unklar. Allerdings deute alles auf einen Unfall hin, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Hinweise auf Fremdverschulden lägen derzeit nicht vor. Der Tote hatte in dem Supermarkt gearbeitet.