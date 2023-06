Der Fahrer eines Linienbusses ist bei der Kollision seines Fahrzeugs mit einem Lastwagen in Oerlinghausen nahe Bielefeld in Nordrhein-Westfalen ums Leben gekommen.

Zu dem Unfall kam es der Polizei zufolge am frühen Samstagmorgen an einer Kreuzung. Der Lkw mit Anhänger fuhr demnach auf die Kreuzung zu, als der Bus mit einem Fahrgast von rechts in den Kreuzungsbereich einbog.