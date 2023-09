Sie wurde 97 Jahre alt: Die ungarische Holocaust-Überlebende Eva Fahidi ist am Montag in Budapest gestorben. Dies teilte das Internationale Auschwitz Komitee in Berlin mit.

1925 in Debrecen im Osten Ungarns geboren, überlebte Fahidi als 18-Jährige die Deportation nach Auschwitz sowie Lagerhaft und Zwangsarbeit in Allendorf, einem Nebenlager des KZ Buchenwald. 1945 flüchtete sie auf einem Todesmarsch und wurde in ihrem Versteck von US-Soldaten befreit.