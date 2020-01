Unicef-Prognose Am Neujahrstag werden 392.000 Kinder geboren

Am ersten Tag des neuen Jahres werden nach Schätzungen des UN-Kinderhilfswerks Unicef weltweit mehr als 392.000 Kinder geboren. Mit 67.385 würden die meisten dieser Kinder in Indien geboren, teilte Unicef in New York mit. Auf den weiteren Plätzen folgen China (46.299), Nigeria (26.039), Pakistan (16.787), Indonesien (13.020), die USA (10.452), der Kongo (10.247) und Äthiopien (8493). Das allererste Baby des neuen Jahres wurde wahrscheinlich auf der Pazifikinsel Fiji geboren.

Unicef rief zu einem besseren Schutz und einer besseren medizinischen Versorgung von Babys auf. Weltweit seien 2018 rund 2,5 Millionen Neugeborene in ihrem ersten Lebensmonat gestorben, ein Drittel davon an ihrem ersten Lebenstag. Mehr als 2,5 Millionen Babys seien tot auf die Welt gekommen. Die Gründe seien bei besserer medizinischer Versorgung meist vermeidbar.

"Zu viele Mütter und Neugeborene werden nicht von einer richtig ausgebildeten und ausgestatteten Hebamme oder Krankenschwester behandelt und die Ergebnisse sind schlimm", sagte Unicef-Chefin Henrietta Fore. Dabei könne bei besserer Versorgung sichergestellt werden, "dass Millionen Babys ihren ersten Tag überleben und in dieses Jahrzehnt hinein und darüber hinaus leben".

Poliofälle häufen sich wieder in Pakistan

Auch längst bekannte, vermeidbare Krankheiten verursachen noch immer viel Leid. In Pakistan etwa ist die Zahl der Polio-Fälle auf ihren höchsten Stand in fünf Jahren gestiegen. Im Jahr 2019 seien landesweit 117 Fälle von Kinderlähmung gemeldet worden, teilte das nationale Programm zur Ausrottung der Krankheit am Dienstag mit. In über 100 Fällen handelt es sich dabei Statistiken zufolge um Erkrankungen mit dem Wildtyp der Polioviren.

Verbreitet hätten sich die Viren vor allem in der Gebirgsregion im Nordwesten nahe der Grenze zu Afghanistan, die seit Jahren von militanten Islamisten kontrolliert wird. Allein 83 Fälle wurden 2019 von dort gemeldet. Schuld an der Verbreitung von Polio in Pakistan sind unter anderem Impfboykotte und Angriffe auf medizinisches Personal.

Kinderlähmung ist in den allermeisten Ländern der Welt ausgerottet. Pakistan ist laut der Global Polio Eradication Initiative neben Afghanistan das einzige Land, in dem im Vorjahr und auch in diesem Jahr Erkrankungen mit dem Wildtyp der Polioviren gemeldet wurden. Daneben gibt es in einigen Ländern vereinzelt auch Krankheitsfälle durch Polioviren, die bei einer Impfung übertragen wurden.