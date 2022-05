Probleme vor allem in Ostasien

Unicef spricht von einem »Zusammenwirken mehrerer Schocks«, wodurch weltweit die Ernährungssicherheit von Familien und Kindern bedroht sei. »Dazu gehören die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, die schwierige wirtschaftliche Erholung nach der Covid-19-Pandemie sowie anhaltende klimabedingte Dürreperioden in manchen Ländern.«

Am meisten Kinder sind Unicef zufolge in Südasien von Mangelernährung betroffen. In Afghanistan rechnet das Kinderhilfswerk in diesem Jahr mit einer Verdopplung der an schwerer akuter Mangelernährung leidenden Kinder im Vergleich zu 2018. Am Horn von Afrika dürfte die Zahl der betroffenen Kinder wegen einer Dürre von 1,7 Millionen auf zwei Millionen ansteigen. In der Sahelzone droht demnach ein Anstieg um 26 Prozent im Vergleich zu 2018.