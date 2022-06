Mädchen ab zwölf Jahren würden mit Männern verheiratet, die mehr als fünfmal älter seien, sagte Andy Brooks, Unicef-Kinderschutzberater für das östliche und südliche Afrika. Auch Fälle von häuslicher und sexueller Gewalt seien wegen der Hungersnot gestiegen.

Millionen Kinder brechen die Schule ab

In den am stärksten von der Dürre betroffenen Regionen Äthiopiens habe sich die Zahl der Kinderehen innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt, so Unicef. Die Zahl der Kinder, die aufgrund der Auswirkungen der Krise in Äthiopien, Kenia und Somalia Gefahr laufen, die Schule abzubrechen, habe sich innerhalb von drei Monaten auf 3,3 Millionen verdreifacht. Mädchen, die nicht zur Schule gehen, seien größeren Risiken ausgesetzt, darunter FGM und Kinderehen.