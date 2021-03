Missbrauchsskandal um Frauenarzt Kalifornische Uni stimmt Milliarden-Entschädigung zu

Ein Gynäkologe soll Hunderte Frauen an der University of Southern California sexuell belästigt haben. Die Hochschule will nun mehr als eine Milliarde Dollar Schadensersatz zahlen. Gegen den Mann läuft ein Strafverfahren.