2022 kam weniger als die Hälfte des erbetenen Betrags zusammen

»Für Menschen, die am Abgrund stehen, ist dieser Aufruf ein Rettungsanker«, so Griffiths. Tödliche Dürren und Hochwasser würden »verheerende Schäden in Gemeinschaften von Pakistan bis zum Horn von Afrika« anrichten. Zudem habe der Krieg in der Ukraine »einen Teil Europas in ein Schlachtfeld« verwandelt, fügte er hinzu. Immer mehr Menschen lebten als Flüchtlinge, Asylsuchende oder als Vertriebene in ihrem eigenen Land.