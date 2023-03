In vielen Regionen der Welt sei im vergangenen Jahrzehnt auch die Nachfrage nach der aufputschenden Droge gestiegen, hieß es in dem Bericht. Aus Sicht der Uno-Experten hat die Nordseeroute möglicherweise zur größeren Verbreitung von Kokain in Europa beigetragen. So begannen vor etwa zehn Jahren Schmuggler, die Ware direkt in Südamerika einzukaufen und nach Belgien und die Niederlande zu verschiffen.