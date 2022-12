Unruhen in Peru Gestrandete Touristen können Region von Machu Picchu verlassen

»Ich bin in Cusco, um die Evakuierung zu überwachen, nachdem der Flughafen heute wieder geöffnet wurde«, zitierte die peruanische Nachrichtenagentur Andina Tourismusminister Luis Fernando Helguero am Freitagabend (Ortszeit). Geschätzt 4500 gestrandete Touristen und Reisende, die in die Hauptstadt Lima mussten, seien bereits ausgeflogen worden, so Helguero weiter. »Ich denke, dass am Samstag, spätestens am Sonntag, alle gestrandeten Touristen abreisen werden.«

Peru wird seit der Amtsenthebung und Verhaftung von Präsident Pedro Castillo am 7. Dezember von landesweiten Unruhen erschüttert. Die Demonstranten protestieren gegen die Entmachtung Castillos und fordern den Rücktritt seiner Nachfolgerin Dina Boluarte. Ferner verlangen sie, dass das Parlament aufgelöst wird und unverzüglich Neuwahlen stattfinden. Mindestens 19 Menschen wurden im Zuge der Proteste getötet und 569 weitere verletzt.