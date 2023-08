Eine weitere 40-jährige Frau erlitt bei dem Vorfall in dem Ausflugslokal in der Gemeinde Unterensingen (Landkreis Esslingen) ebenfalls Verletzungen. Sie seien jedoch nicht lebensgefährlich, wie es hieß. Die beiden Kinder der Frau – ein vierjähriger Junge und ein Mädchen im Alter von knapp 11 Monaten – erlitten einen Schock. Sie befanden sich offenbar während des Blitzeinschlags in einem Fahrradanhänger, so die Polizei.