Ein 72-Jähriger ist mit einem getunten Auto und deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Unterfranken angehalten worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Mann bereits am Dienstag auf der Bundesstraße 8 bei Rottendorf im Landkreis Würzburg 73 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren.