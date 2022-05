Im Sitzungssaal 100 des Berliner Landgerichts saßen sich am heutigen Dienstag die anwaltlichen Vertreter der Mutter von Kasia Lenhardt und des Fußballers Jérôme Boateng in schwarzen Roben gegenüber. Gegenstand des Verfahrens: Die Äußerungen, die der ehemalige Nationalspieler im Februar 2021, wenige Tage vor dem Suizid der 25-jährigen Berlinerin, in der »Bild«-Zeitung getätigt hatte.