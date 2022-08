Unwetter Dauerregen lässt Pegel an vielen Flüssen in Bayern steigen

Der »unwetterartige Regen« soll sich laut DWD im Laufe des Tages fortsetzen. Bis in den Nachmittag hinein könne es ergiebige Niederschläge mit teils kräftigen Gewittern geben. Am Vormittag galt für mehrere Landkreise in Bayern eine Unwetterwarnung. Die Meteorologen warnten vor überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern. Flüsse könnten über die Ufer treten, auch Erdrutsche seien möglich.

In den benachbarten Ländern war es bereits am Donnerstag und Freitag zu starken Unwettern gekommen – einige mit tödlichen Folgen. Fünf Menschen starben allein in Österreich in Folge umgestürzter Bäume, mindestens elf weitere wurden verletzt.