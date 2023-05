Auto bleibt in vollgelaufener Unterführung stecken

In Hessen kam es im Lahn-Dill-Kreis zu etlichen Feuerwehreinsätzen. Nach Starkregen habe es in Waldsolms, Braunfels und Schöffengrund Hochwasser gegeben, es sei Wasser in Keller gelaufen, teilte der Kreis mit. Demnach sind die meisten der 55 Einsatzstellen mit etwa 250 Einsatzkräften erfolgreich abgeschlossen worden. Aktuell seien noch 20 Einsatzkräfte in Braunfels vor Ort, hieß es in der Nacht.

In Baden-Württemberg liefen bei lokalen Unwettern am Nachmittag vereinzelt Keller und Unterführungen voll. Vor allem Feuerwehrleute waren gefragt. In Murrhardt sei ein Auto nicht mehr aus einer Unterführung gekommen, in der sich Regenwasser gesammelt habe, sagte ein Polizeisprecher. Nach einem Blitzeinschlag im Stellwerk der Ammertalbahn wurde der Zugverkehr im Bereich Tübingen vorübergehend fast komplett eingestellt. Der Schaden konnte aber schnell behoben werden.