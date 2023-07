Kurze, aber heftige Unwetter mit Starkregen und Sturmböen haben in einigen Teilen Deutschlands vorübergehend für Chaos gesorgt. In Berlin knickten viele Bäume um, der S-Bahn-Verkehr wurde stark ausgebremst und viele Ampeln fielen aus, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte. Die Feuerwehr war im »Ausnahmezustand Wetter«, wie sie per Twitter mitteilte. Bis gegen 22.15 Uhr seien 358 Notrufe eingegangen.