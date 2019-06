Unwetter in München Hagel demoliert Autos und Häuser

Die Spuren, die schwere Hagelschauer im Münchner Norden hinterlassen haben, sehen aus wie Einschusslöcher. Hausfassaden, Jalousien und Autoscheiben wurden schwer beschädigt oder zerstört. Am Montagnachmittag hatte ein Unwetter Teile der bayerischen Landeshauptstadt verwüstet.

Betroffene posteten Fotos vom Ausmaß der Schäden in den sozialen Netzwerken. Augenzeugen berichteten von Hagelkörnern in der Größe von Tischtennisbällen. Zudem überspülte Starkregen ganze Straßen und starker Wind mit hoher Geschwindigkeit entwurzelte zahlreiche Bäume. Betroffen war unter anderem die Autobahn 96 bei Germering. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord berichtete von zahlreichen Einsätzen, die Lage sei unübersichtlich.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor schweren Gewittern gewarnt, die am Abend und in der Nacht in Richtung Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Niedersachsen weiterziehen sollen. Nach Mitternacht drohen Unwetter im gesamten Nordosten Deutschlands.

Auch das Tennisturnier in Stuttgart war von den widrigen Witterungsbedingungen betroffen - allerdings nicht so schlimm wie der Münchner Norden. Wegen starker Regenfälle musste der erste Turniertag vorzeitig beendet werden. Etliche Spiele wurden auf Dienstag verschoben.