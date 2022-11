Urban Farming in Sydney Koriander aus der Tiefgarage

Hier, in Sydney, wachsen an einem Ort, an dem man es wohl am wenigsten erwarten würde, Kichererbsen-Kresse, Koriandergrün und Sonnenblumen-Sprossen: in einer Tiefgarage, mitten im zentralen Geschäftsviertel Barangaroo.

Noah Verin, Urban Green Sydney:

»Ich wusste immer, wenn die Leute die Geschichte hören, dass es in einem Keller in Barangaroo eine Farm gibt, die Lebensmittel anbaut, dass das die Leute beeindrucken würde. Und ja, ich freue mich, dass es funktioniert.«

Noah Verin hatte Anfang 2020 mit dem Anbau von rund 40 verschiedenen Arten sogenannter »Microgreens« begonnen – kleinen Pflanzenkeimlingen, die als Kräuter Gerichte aufpeppen können oder als Zutat in Salaten und Smoothies landen. Tief unter der Erde, in einem Raum direkt neben Parpklätzen, gedeihen die schnellwachsenden Pflanzen dicht an dicht. Probleme mit Abgasen gibt es offensichtlich nicht, für das nötige Licht sorgt eine LED-Beleuchtung.

Noah Verin, Urban Green Sydney:

»Als wir mit dem Geschäft anfingen, verwendeten wir 36-Watt-Lampen, jetzt sind es 18-Watt-Lampen. Das ist also bereits eine Effizienzsteigerung um 50 Prozent. Statt Erde verwenden wir Kokosfaser, die im Grunde ein Nebenprodukt der Kokosnussindustrie ist. Wenn man das Kokoswasser aus den Nüssen gewonnen hat, werden die Schalten gemahlen, so erhält man ein wirklich gutes Pflanzenmedium. Es ist eine vollständig erneuerbare Ressource.«

Haben die Pflänzchen ihre ein bis drei Zentimeter Größe erreicht, kommen sie an die Erdoberfläche – aber nur kurz. Die Microgreens sollen möglichst frisch bei den Kundinnen und Kunden des jungen Unternehmens ankommen.

Noah Verin, Urban Green Sydney:

»Um ehrlich zu sein, durch die Stadt zu fahren und die Kunden zu sehen und das Grünzeug an die Restaurants zu liefern, mit den Köchen zu sprechen, das ist definitiv eines der Glücksmomente. Das rückt die Dinge ins rechte Licht.«

Noch werden die meisten Bestellungen mit einem Lieferwagen ausgeliefert. Einige kommen jetzt aber schon in einem speziell angefertigten Fahrradanhänger bei den Kunden an. In Zukunft möchte der Unternehmensgründer ganz auf E-Bikes mit Anhängern setzen.

Logan Campbell, Koch:

»Einer der Hauptgründe ist natürlich, dass es noch viel lokaler ist als von einer Farm, die meilenweit entfernt ist. Aber noch wichtiger ist, dass das Produkt viel frischer ist. In dem Moment, in dem man die Stängel von den Kräutern abschneidet, fangen sie an zu verderben, und alle natürlichen Nährstoffe und Zucker beginnen sich zu zersetzen. Noahs Produkt lebt noch und ist noch im Topf, und er verwendet auch nicht viel Plastik oder andere Wegwerfprodukte. Das ist alles sehr nachhaltig.«

Viel lokaler geht nicht. Aber nachhaltiger geht immer.

Noah Verin, Urban Green Sydney:

»Wir wollen bis 2026 klimaneutral sein, auf Netto-Null. Das wollen wir unter anderem dadurch erreichen, dass wir mit einem E-Bike ausliefern und mindestens 50 Prozent unserer Lieferungen in einem Umkreis von einem Kilometer um die Farm abwickeln. Das ist der eigentliche große Vorteil, wenn man sich in einer Parkgarage mitten in Barangaroo niederlässt: Wir sind von Hunderten von Restaurants umgeben.«

Das Unternehmen ist außerdem auf dem Weg, Plastik-Pflanztöpfchen durch solche aus Zellstoff und Zuckerrohr zu ersetzen.

Micogreens sind ein Ernährungstrend, der Anbau von Lebensmitteln in urbanen Räumen ein notwendiger Wandel. Um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, muss sich die weltweite Nahrungsmittelproduktion in den nächsten 30 Jahren voraussichtlich um 70 Prozent steigern. Durch vertikale Gärten und Farmen soll das auch ohne immer größere Anbauflächen mitten in der Stadt möglich werden.

Noah Verin, Urban Green Sydney:

»Man hat längst erkannt, dass solche Farmen das Potenzial haben, wirklich zur Lösung der Nahrungsmittelkrise beizutragen, aber auch sehr nachhaltig betrieben werden können. Das wird heute noch viel ernster genommen, sodass die Leute bei der Einrichtung von vertikalen Farmen wirklich auf Nachhaltigkeit achten. Sonst ergibt es keinen Sinn, so eine Farm einzurichten. Dann drehen wir uns nur im Kreis.«

Noah Verin sieht sich und sein junges Unternehmen auf einem guten Weg. Eines Tages will er ganze Parkplatzfarmen für Produkte wie Chilis und Erdbeeren eröffnen. So sollen die Menschen nach und nach ihren Blick auf die Landwirtschaft verändern – ein Pflänzchen nach dem anderen. Und sogar, dann wenn sie gerade ihr Auto abstellen.