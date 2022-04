Papst Franziskus hat seine Osterbotschaft »Urbi et Orbi« für einen eindringlichen Appell gegen die Kriege und Konflikte auf der Welt genutzt. »Wir haben zu viel Blutvergießen, zu viel Gewalt gesehen«, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag vor rund 100.000 Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom.

Indirekt kritisierte der Papst dabei auch Russland für den Angriffskrieg in der Ukraine und sprach davon, dass das Land in einen »grausamen und sinnlosen Krieg hineingezogen« worden sei. Als der Papst erklärte, dafür zu beten, dass der »leidgeprüften Ukraine« Frieden zuteilwerde, brandete auf dem Petersplatz Applaus auf, wie die katholische Nachrichtenagentur von der Ansprache berichtete.

Bild vergrößern Zehntausende Gläubige auf dem Petersplatz Foto: Alessandra Tarantino / dpa

Erstmals seit Beginn der Coronapandemie konnten die Osterfeierlichkeiten im Vatikan nahezu ohne Einschränkungen zelebriert werden. Der Krieg in der Ukraine prägte die Ansprache des Papstes, der von einem »Ostern des Krieges« sprach und sich dabei auch zu der großen Anzahl an Flüchtlingen äußerte: »In meinem Herzen trage ich all die vielen ukrainischen Opfer, die Millionen von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen, die auseinandergerissenen Familien, die allein gelassenen alten Menschen, die zerstörten Leben und die dem Erdboden gleichgemachten Städte«, sagte Franziskus.

Bild vergrößern Ostermesse auf dem Petersplatz Foto: IMAGO/Claudio Peri / IMAGO/ZUMA Wire

Der Papst erinnerte auch an das viele Leid in den Konflikten anderswo auf der Welt, etwa im Nahen Osten, Libanon, Syrien, im Jemen, im Irak, Afghanistan, Libyen, Myanmar und Teilen Afrikas. Die Herzen der Gläubigen seien »von Angst und Schrecken erfüllt, da so viele unserer Brüder und Schwestern sich einschließen mussten, um sich vor den Bomben zu schützen«, sagte Franziskus. »Gehe bald eine neue Morgendämmerung der Hoffnung über dieser schrecklichen Nacht des Leidens und des Todes auf!«, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche und forderte die Staaten zu einem Einlenken auf. »Möge man sich für den Frieden entscheiden.« Die Regierungen sollten aufhören, die Muskeln spielen zu lassen, während die Menschen leiden.