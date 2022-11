Besonders wütete der Sturm in der Gegend rund um Urexweiler, einem Ortsteil der Gemeinde Marpingen im Landkreis St. Wendel. So seien teilweise Ziegel von den Dächern gefallen, herumfliegende Teile hätten Schäden an Fahrzeugen verursacht und Bäume seien umgestürzt.