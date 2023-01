M. soll Ende November auf einem Flug mit Air India von New York nach Neu-Delhi in der Businessclass eine 72-jährige Passagierin angepinkelt haben. Laut der Nachrichtenagentur Associated Press hat ein Gericht in Neu-Delhi den Mann für 14 Tage in Untersuchungshaft beordert, während die Polizei weiter ermittelt. M. drohen bis zu drei Jahre Gefängnis.