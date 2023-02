So steht es in einem Bericht der zuständigen Gesundheitskontrollbehörde von Iowa . Die Frau war demnach im Dezember 2021 in das Seniorenheim aufgenommen worden. Sie litt unter Demenz in einem frühen Stadium, Angstzuständen und Depressionen.

Lorazepam und Morphium

Ende Dezember 2022 war sie mit fortgeschrittenen Symptomen ins Hospiz überstellt worden. Zu diesem Zeitpunkt wurde sie medikamentös mit Angstlösern, Morphium und Schmerzmitteln behandelt. Im Januar hatte sich ihr Zustand dem Bericht zufolge verschlechtert. Sie war nicht mehr ansprechbar und die Vitalfunktionen wurden schwächer.