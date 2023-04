Dass es zu der außergewöhnlichen Aktion kam, liegt nicht daran, dass das Comité Champagne die Verwendung des traditionellen Werbeslogans über Jahrzehnte hinweg nicht bemerkt hätte. Tatsächlich liefert der US-Getränkehersteller Molson Coors Beverage Co., dem auch die Marke »Miller High Life« gehört, zurzeit nicht in die EU. Es gab also bislang keinen Grund für das Comité Champagne, aktiv zu werden. Erst eine Bestellung aus Deutschland brachte den Fall ins Rollen: Von Antwerpen aus sollten die Dosen nämlich nach Deutschland verfrachtet werden.