US-Bundesstaat Maryland Ex-Polizeichef soll wegen Brandstiftung lebenslang in Haft

Racheakt nach Kränkung

In einigen Fällen seien die Opfer im Schlaf von den Flammen überrascht worden, berichteten Lokalmedien. Dem TV-Sender WBAL zufolge soll Crawford den Pool, die Terrasse und den Zaun eines Neffen angezündet haben, nachdem dieser seinen Onkel auf Facebook als Freund entfernt hatte.

Crawford war einst Polizeichef in der Stadt Laurel in Maryland. 2010 ging er in Rente, 2021 wurde er festgenommen. Er wurde des versuchten Mordes und des versuchten Totschlags in 24 Fällen verdächtigt, außerdem der Brandstiftung in zwei Dutzend Fällen. Bei einer Durchsuchung von Crawfords Haus im Januar 2021 hatte die Polizei wichtige Beweisstücke gefunden, darunter eine Liste von Anschlagszielen.