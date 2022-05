Die Sprecherin der US-Behörde Fish and Wildlife, Staci Lehman, sagte, das Mädchen habe nichts falsch gemacht: »Es ist so schnell passiert, und es gibt nichts, was sie hätte tun können, um es zu verhindern.« Wer auf einen Puma treffe, solle das Tier anschreien und versuchen, sich größer zu machen. Falls der Puma angreife, solle man sich wehren und versuchen, auf den Beinen zu bleiben.