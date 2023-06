»Die Vorkehrungen werden in Verbindung mit dem Koordinierungszentrum der Nato fortgesetzt, und wir stehen in Kontakt mit den US-Behörden«, sagte Berville. Die Bediener des Roboters träfen am Mittwochmorgen in Neufundland in Kanada ein. Der Roboter »Victor 6000« wird von dem Forschungsschiff über ein bis zu acht Kilometer langes Kabel ferngesteuert und wird von Ifremer als »Vorzeigegerät für Unterwassereinsätze« bezeichnet, wie BFMTV berichtete. Der Roboter kann in Tiefen bis zu 6000 Metern eingesetzt werden.