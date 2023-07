Die Aldi-Nord-Tochter ist eine Art Discounter mit Bio-Image. In den USA betreibt das Unternehmen mehr als 500 Filialen in 42 US-Bundesstaaten. In 35 davon und in der Hauptstadt Washington, D.C. werden auch die Produkte verkauft, die unlängst zurückgerufen worden sind. Haben die Lieferanten des US-Lebensmittelhändlers ein Hygieneproblem?