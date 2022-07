Washington D.C., USA

Reporter

»Kaufen Sie häufig Lottoscheine?«

Thomas Williams, Lottospieler

»Wenn es um eine Milliarde Dollar geht, dann ja.«

Auf einen Schlag um rund eine Milliarde US-Dollar reicher sein? Wer diese Woche in den USA Lotto spielt, für den könnte dieser Traum in Erfüllung gehen. Seit Mitte April der letzte Jackpot von 20 Millionen Dollar geknackt wurde, steigt der Gewinn immer weiter an. Jeden Dienstag- und Freitagabend werden die Zahlen der »Mega Millions«-Lotterie gezogen.

Reporter

»Was wäre die größte Veränderung in Ihrem Leben, wenn Sie gewinnen würden?«

Lauren Burnett, Lottospielerin

»Meine Güte! Mit dem ganzen Geld? Ich könnte so viel damit machen: meinem Sohn ein Haus kaufen, meiner Tochter ein Haus kaufen. Meine Studienkredite abbezahlen.«

Sollte es am Freitag erneut keinen Gewinner geben, wird der Jackpot bis zur nächsten Ziehung am kommenden Dienstag noch größer. Zweimal wurde in der Geschichte des Mega Millions Jackpots ein Gewinn von über einer Milliarde Dollar ausgeschüttet. – Das letzte Mal Anfang 2021.

Reporter

»Was würden Sie tun, wenn Sie gewinnen?«

Hoon Lee, Lottospieler

»Ich würde vielleicht etwas Geld spenden, einen gewissen Prozentsatz, zehn, zwanzig Prozent. Und dann werde ich mein Geld für meine Familie ausgeben.«

Reporter

»Und was würden Sie sich selbst kaufen?«

Hoon Lee, Lottospieler

»Für mich? Ich würde vielleicht einen Tesla kaufen. Ein schönes Haus.«

Sollte es am Freitag einen Gewinner geben, muss dieser etwas Geduld mitbringen. Das Geld wird über 30 Jahre in Raten ausgezahlt.

Die meisten entscheiden sich allerdings für den Sofortgewinn. In diesen Fall liegt der geschätzte Jackpot »nur« bei 602,5 Millionen US-Dollar.

So oder so gibt es das Geld nur mit viel Glück: Die Chancen, tatsächlich sechs Richtige zu haben, liegen bei etwa 1 zu 303 Millionen.

Reporter

»Und, sollten Sie nicht gewinnen, wie viel haben Sie dann nur für das Los ausgegeben?«

Thomas Williams, Lottospieler

»Oh, verflixt, etwa zehn Dollar.«

Reporter

»Ist es das wert?«

Thomas Williams, Lottospieler

»Ja, die Spannung ist ihren Preis wert.«