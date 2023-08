Das Detail gaben am Freitag die Staatsanwälte bekannt, die den 72-jährigen Jeffrey Ferguson wegen Mordes anklagten. Der Richter am Orange County Superior Court war am 3. August verhaftet worden, nachdem Polizeibeamte seine Frau Sheryl Ferguson, 65, tot im Haus des Paares in Anaheim (Kalifornien), aufgefunden hatten.