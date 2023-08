Bei dem Unfall in der beliebten Touristenregion in Süditalien war Adrienne Vaughan, die 45-jährige Chefin des US-Zweigs vom Verlagshaus Bloomsbury, ums Leben gekommen. In dem Verlag wurden unter anderem die weltberühmten Bücher der Harry-Potter-Saga veröffentlicht. Adrienne Vaughan war am späten Donnerstagnachmittag mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern im Alter von acht und zwölf Jahren auf dem Motorboot.