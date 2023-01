Erst nach der Landung, sagt er, sei ihm aufgefallen, dass auch quer über die Straße im Abstand von etwa 100 Metern zum Teil Telefon- und Stromkabel verliefen. Ohne es zu merken, flog er offenbar durch eine Stelle, an der keine Kabel im Weg waren. »Ich habe sie nicht gesehen. Ganz ehrlich, das war eine göttliche Fügung, die diese Kabel von uns weg bewegt haben muss«, sagte er.

Peters Notlandung sorgte in den Tagen darauf für Schlagzeilen, er gab Fernsehinterviews und erhielt viel Zuspruch von anderen Pilotinnen und Piloten, erzählt er. Peters möchte professioneller Pilot werden. Er könne es immer noch nicht glauben, dass die Landung geglückt sei, sagte er. Viele Notlandungen »enden tödlich«, sagte er dem »Guardian«. »Und ich verstehe, warum, jetzt wo ich eine erlebt habe.« Sein Rat an andere in einer solchen Situation sie folgender: »Bewahr Ruhe, erinnere dich an das, was du gelernt hast, und vertraue auf Gott.«