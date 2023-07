»Das stärkt unsere Bindung« 80-jährige US-Abgeordnete lässt sich zum 18. Geburtstag ihrer Enkelin mit ihr tätowieren

DeLauro ist bei Weitem nicht das erste Mitglied des Kongresses, das sich mit Körperkunst schmückt. US-Senator John Fetterman aus Pennsylvania trägt neun Tätowierungen.

Als Dekanin der Kongressdelegation von Connecticut vertritt DeLauro seit 1991 den 3. Kongressdistrikt in der Region New Haven. Heute ist sie ranghöchstes Mitglied des Unterausschusses für Arbeit, Gesundheit und menschliche Dienstleistungen und Bildung, der die Bundesinvestitionen in Bildung, Gesundheit und Beschäftigung überwacht.