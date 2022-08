»Und da ich wusste, dass sie noch nie Wüsten, Berge, den Ozean und diese unglaublichen wilden Orte auf der Erde gesehen hatte, fühlte ich mich ihr gegenüber verantwortlich, dafür zu sorgen, dass sie auch ein paar Erinnerungen für ihre Lebensgeschichte mitnehmen kann«, sagte Brad Ryan. Er habe seine Oma also zu einem Wochenendausflug in den Great Smoky Mountains National Park eingeladen – und ahnte da offenbar noch nicht, was aus dieser Reise alles erwachsen sollte.